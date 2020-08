Tygodniowy przegląd prasy (Gorzów Wielkopolski, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Gorzowa Wielkopolskiego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Gorzów Wielkopolski od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało 29 sierpnia o 759 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w kraju. 12 osób pochodzi z województwa lubuskiego. Skąd są zakażeni?

Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.